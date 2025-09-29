¥·¥ç¡¼¥Ñ¥óÈþ½÷¥¢¥Ê¤¬¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡¥Ý¥Ë¥Æ¤Õ¤ï¤ê¢ªµÓÄ·¤Í¾å¤²Åêµå¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö´¿´î
¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ËÇØÈÖ¹æ8¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¹ë²÷Åêµå¤Ë¾ìÆâ¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´Æ£²ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬27Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À-ÃæÆüÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¡£¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ïµå¼°¤µ¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ä¤ó¤±¥§¥§¥§¡Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¸ÅÊ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëº´Æ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ËÇØÈÖ¹æ8¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÌó4ÉÃÀÅ»ß¡£¤½¤Î¸å¤Ïº¸µÓ¤òÂç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤²¤ë¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¡£º¸ÂÇÀÊ¤Î²¬ÎÓ¤ÎÇØ¸å¤Ø°ï¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¤Ë¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤è¤á¤¡£Àª¤¤¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤¿º´Æ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼þ°Ï¤Ë¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Öº´Æ£²ÂÆà¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡ª¡×¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ä¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ïµå¼°¤µ¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ä¤ó¤±¥§¥§¥§¡Á¡×¡Öº£Æü¤µ¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó»Ïµå¼°¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡¡¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï´ØÀ¾¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï29Æü¡¢30Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç15Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£Åêµå¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¥¿¥ª¥ë¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤ÏAKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈÆâ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë