VAR確認中に異例の円陣、そこで横浜FMのGK朴一圭はチームメイトに何を伝えたか【激戦秘話】
2025年９月28日、味の素スタジアムでの一戦は一時、アウェーの横浜F・マリノスがFC東京に３−０とリードする展開になった。
51分に喜田拓也のダイビングヘッドで先制した横浜FMは、59分、62分にいずれも谷村海那のゴールでリードを広げる。しかし、最終盤の89分に一瞬の隙を突かれて高宇洋にゴールネットを揺らされた。
直後、横浜FMに嫌な空気が漂うように映った。その時である。VAR確認中（高のゴールにオフサイド、ファウルの可能性があったため）に、GKの朴一圭が選手を集めて異例とも言える円陣を組んだのだ。果たして、そこで彼は何を話したのか。試合後、本人にそう直撃すると、次のような答が返ってきた。
「ゴールを取られても俺たちには２点のアドバンテージがあると。アディショナルタイムに入るタイミングだったので、慌てずにやること、それこそクロージングしようと、『もう閉めよう』と話をしました」
チームが浮き足立ちそうなタイミングで、戦い方を示したわけである。ただ、90＋７分にPKから２点目を献上。その点は反省材料で朴も「なんとも言えないですけどね」と表情を曇らせた。それでも、結果は３−２の勝利だ。
「すでにキー坊（喜田）がいなかったので、僕がまとめないといけないと思っていて。２点目を取られましたが、自分が言うことでチームの戦う方向性を固めることはできたと思います」
あのタイミングでの声掛けは、記者席から見ても非常に大きな意味を持っていた。些細なアクションが試合の流れを左右するのはサッカーにおいてよくあること。その意味で、朴は勝利の立役者のひとりと言えるだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
51分に喜田拓也のダイビングヘッドで先制した横浜FMは、59分、62分にいずれも谷村海那のゴールでリードを広げる。しかし、最終盤の89分に一瞬の隙を突かれて高宇洋にゴールネットを揺らされた。
直後、横浜FMに嫌な空気が漂うように映った。その時である。VAR確認中（高のゴールにオフサイド、ファウルの可能性があったため）に、GKの朴一圭が選手を集めて異例とも言える円陣を組んだのだ。果たして、そこで彼は何を話したのか。試合後、本人にそう直撃すると、次のような答が返ってきた。
「ゴールを取られても俺たちには２点のアドバンテージがあると。アディショナルタイムに入るタイミングだったので、慌てずにやること、それこそクロージングしようと、『もう閉めよう』と話をしました」
「すでにキー坊（喜田）がいなかったので、僕がまとめないといけないと思っていて。２点目を取られましたが、自分が言うことでチームの戦う方向性を固めることはできたと思います」
あのタイミングでの声掛けは、記者席から見ても非常に大きな意味を持っていた。些細なアクションが試合の流れを左右するのはサッカーにおいてよくあること。その意味で、朴は勝利の立役者のひとりと言えるだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介