◆大相撲秋場所千秋楽（２８日・両国国技館）

横綱昇進後初の優勝を決めた大の里の強さの源は、２面の土俵を備えた二所ノ関部屋の稽古環境にある。早大大学院スポーツ科学研究科でスポーツマネジメントを学んだ師匠、二所ノ関親方が助言を得たのが、早大の平田竹男教授（６５）だった。サッカーＪリーグにヒントを得て、“クラブハウス化”を行った。

優勝の裏には２面土俵の効果があった。１８００坪の広大な敷地を両国国技館から約６０キロ離れた茨城・阿見町に部屋を創設。部屋に一つの土俵が多い中、短時間でより多くの稽古をこなせるよう設置した。日本サッカー協会の専務理事を歴任した平田教授は、クラブハウスにピッチ３面を持ち、最多のリーグ８度の優勝を誇るＪ１鹿島を例に「効率のいい練習の大切さ」と二所ノ関親方に伝えたことが背景にあった。

さらに、同教授は「（茨城・鹿嶋市に拠点を置く）鹿島が強くなったのは六本木が遠いから。練習に集中できる環境として抜群の立地」と助言。同親方が「人生をかけた」と覚悟を決め、トレーニング室に加え、息抜きのためにバスケコート付きの部屋をつくった。

大の里は「日体大時代は３面土俵があった。効率は大事」と明かす。土俵外にはタブレット端末（ｉＰａｄ）を導入。動画を見返すことで、細かい悪癖を修正した。平田教授は「大横綱になれるはず。歴史をつくってほしい」と期待を寄せた。理にかなった方法でさらなる高みを目指す。（山田 豊）