「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“気になっていた彼氏の元カノの正体”に“友人の恋人の秘密を知ってしまった女の葛藤”から“小説家「麻布競馬場」が提案する美食、十番ハシゴ5軒”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位「まさか彼女が！？」彼氏の元カノが気になり、会ってみたら知っている人で思わず…

「キョウコさん、僕の彼女のともみさんです」





「ごめん！愛梨ちゃん。申し訳ないんだけど、この後打ち合わせが入ってるから、あんまり時間がなくて…さっそく本題に入ってもいいかな」



まりかが言うので、胸がドキンと鳴る。



「うん…」



あの日から、私は夫の顔をまともに見ることができていない。だから、意識的に考えないようにしていたし、他のことに没頭しようと努力していた。



けれど、まりかに「夫が浮気しているかも」と相談してしまった以上、話さないわけにはいかないこともわかっていた。



★第３位友人の恋人の“秘密”を目撃した夜。真実を友人に知らせるべきか、葛藤する女心

― 萌香ちゃん、どうして…？



何度考えても、分からない。発見してすぐは信じられなさすぎて、何度も見間違いだと自分を納得させようとした。



だけど、月日が経てば経つほど輪郭は強さを増していく。



それは、萌香ちゃんを信じたいという渇望に似た気持ちと───正輝に伝えないままでいいのかという罪悪感によるものに違いなかった。



★第４位気取らないデートは“カウンター席＆立ち飲み”が楽しいレストランへ。味も居心地も一流の新店6選

瑞々しい新風が吹いている東京のレストランシーン。



話題のシェフによる独立店、感度の高い新業態、そして心を動かす味の一軒も。いま、注目すべき新店だけを厳選。



★第５位小説家「麻布競馬場」が提案する美食、十番ハシゴ5軒！知る人ぞ知る名店も

港区の中でも落ち着きがあり上質さが漂う麻布十番。そんな街に20代のとき８年間暮らした作家が麻布競馬場さん。



名物を一品ずつ食べ歩く美食ルートを提案してくれた。



