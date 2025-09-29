

大井川鐵道は、2025年10月18日から土日祝日を中心として、今年も井川線「星空列車」を運転します。

夜の闇に包まれた山々を特別な列車に揺られて進むと、そこに現れるのはダム湖の上にぽつんと浮かぶ秘境駅「奥大井湖上駅」。見上げれば、街の光が届かない満天の星空〜〜と、そんな奇跡の夜を体験できる、特別な列車です。

「全国星空継続観察」で2位に選ばれたこともある静岡県・川根本町を舞台に繰り広げられる「星空列車」の魅力とは何か、 2025年度の運転日時や乗車方法とともに紹介します。

井川線「星空列車」とは？

静岡県・川根本町は「星空がきれいな町」

1994年、環境庁（現在の環境省）が主催した全国星空継続観察で全国408の観測地点から「澄んだ星空 全国第2位」に選ばれた静岡県・川根本町。選定を機に「三ツ星天文台」が建設され、知る人ぞ知る「星空がきれいな町」となっています。

目的地は“湖上に浮かぶ秘境駅”

列車が目指すのは、ダム湖に架かる鉄橋の真ん中にある「奥大井湖上駅」。民家や街灯が一切ないため、星の光を遮るものがありません。

日本唯一のアプト式列車「大井川鐵道・井川線」



大井川鐵道は、SLでおなじみの大井川本線に加え、大井川の北部を日本唯一のアプト式列車として知られる「井川線（愛称：南アルプスあぷとライン）」が走っています。アプト式とは、急勾配を上るための鉄道システム（ラック式鉄道）の一種。坂道専用の歯車「ピニオンギア」と線路の真ん中に敷設された歯形レール「ラックレール」が噛み合うことで、坂道を上り下りできる仕組みです。

【参照】【クイズ】急な坂を登るための仕組み https://tetsudo-ch.com/12868902.html

星空列車の始発駅「千頭駅」へ行くには？



星空列車に乗るには、始発駅「千頭駅」へ行く必要があります。

東京から向かう場合、JR東海道新幹線で静岡駅に行き、東海道本線に乗り換えて約30分で金谷駅へ。大井川鐵道大井川本線で家山駅まで行き、川根本町町営バスで千頭駅にアクセスが可能です。ただし、千頭駅から「星空列車」の時間に合わせたバスは運行していません。公共交通機関がないため、自動車での来場が前提となっています。

首都圏から参加する場合、大井川沿いの「川根温泉ホテル」など近隣の宿泊施設に泊まり、レンタカーで千頭駅へ向かいましょう。

毎年人気の「星空列車」

「星空列車」イメージ

「星空列車」は、大井川の星空を観賞するため、冬季を中心に運行されています。奥大井観光の玄関口「千頭駅」から乗車し、夜汽車の雰囲気を楽しみながら約1時間かけて「奥大井湖上駅」へ。クールジャパン・アワード2019を受賞した絶景スポットとして知られており、エメラルドグリーンのダム湖に架かる「夢のつり橋」が有名。湖の中心に浮かぶ秘境駅です。ここで一旦下車し、1時間ほど星空を観賞。冬の澄んだ空気のなか、民家も街灯もない真っ暗な空間で、都市部では見ることのできない無数の星に心を奪われます。観賞後は、再び列車で千頭駅へ。往復で乗車できます。

「星空列車」の運転日時は？

「星空列車」の運転日は2025年10月18日（土）〜2026年3月1日（日）までの土休日（年末年始と2月11日を除く）です。運転区間と時刻は、17:20千頭発〜18:25奥大井湖上着。19:21奥大井湖上発〜20:21千頭着というスケジュールです。奥大井湖上駅で、約1時間の星空観賞タイムがあります

「星空列車」に乗車するには？購入方法と料金

「星空列車」に乗るには「星空列車特別乗車券」が必要です。井川寸又峡周遊きっぷ・井川線の普通乗車券では乗車できません。星空列車特別乗車券は「アソビュー」ウェブサイトから申し込みが可能です。

発売額は大人1,940円、子ども970円で、乗車30日前から受付を開始します。満席になり次第販売終了となるため、事前の予約がおすすめ。空席がある場合に限り、当日に千頭駅窓口で購入することも可能です。

なお、千頭駅以外での乗り降りは不可。往復のみの利用となっています。

毎年恒例、大井川鐵道井川線の特別ダイヤ「星空列車」。秘境駅で星空観察を楽しめる貴重な機会とあって、例年人気があります。予約は乗車日の30日前からです。近隣には、乗車券付きの宿泊プランを販売している宿もあり、千頭駅までの送迎対応もしてくれるとのこと。この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

（画像：Pixta、・大井川鐵道）

