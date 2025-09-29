¥ä¥¯¥ë¥È¹âÄÅ´ÆÆÄ¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×ÂàÇ¤È¯É½¡¡ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤Ç6ÅÙÆ¹¾å¤²¡¡ÃÓ»³1·³´ÆÆÄÃÂÀ¸¤Ø
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È4¡½4µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï28Æü¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¢Ç¤6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É³«Ëë¤«¤éÄãÌÂ¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎB¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¡£ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¸å¤Ï¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ì¤·¤¤»×¤¤¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«´ÆÆÄ¶È¤ò¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Î¼ê¤Ç»Ø´ø¤·¤¿6Ç¯´Ö¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢6ÅÙ¡¢Æ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÆüÊÆÄÌ»»313¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ14Ç¯¤«¤é¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¤·¡¢1·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢2·³´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ20Ç¯¤Ë1·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢ÍâÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¸õÊä¤ÏÃÓ»³Î´´²2·³´ÆÆÄ¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¸å¡¢¸åÇ¤¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡ÖÂçÊÑ¡¢¸÷±É¡£·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏµåÃÄ¤Ê¤Î¤ÇÈ¯É½¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£1·³¤ÎÁ´ÆüÄø½ªÎ»¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡ÖÃÓ»³1·³´ÆÆÄ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤¬Â÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¢§¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀîÃ¼¡Ê7²ó¤ËÂåÂÇ½Ð¾ì¡£¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ïº¸Èô¡ËÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¿ÀµÜµå¾ì¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Îµå¾ì¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£