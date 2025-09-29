【騎手】三浦はスプリンターズS8回目の騎乗で初勝利。JRA重賞は24年ユニコーンS（ラムジェット）以来で通算23勝目。13年から13年連続のJRA重賞Vとなった。

【調教師】鹿戸師は管理馬延べ2頭目の出走で初勝利。JRA・G1は21年有馬記念（エフフォーリア）以来で通算5勝目。JRA重賞はダービー卿CT（トロヴァトーレ）以来で今年2勝目、通算16勝目。

【種牡馬】スクリーンヒーロー産駒は延べ4頭の出走で初勝利。JRA・G1は16年天皇賞・秋（モーリス）以来で通算5勝目。JRA重賞は七夕賞（コスモフリーゲン）以来で今年2勝目、通算26勝目。

【オーナー】ウインは所有馬延べ6頭の出走でスプリンターズS初勝利。JRA重賞は24年京王杯SC（ウインマーベル）以来で通算39勝目。

【生産者】コスモヴューファームは生産馬延べ5頭の出走で初勝利。JRA重賞は24年京王杯SC（ウインマーベル）以来で通算20勝目。

【波乱】11番人気の勝利は初めて。馬連、馬単でスプリンターズSの最高配当を更新した。

【関東馬】20年グランアレグリア以来5年ぶり。通算成績は関東馬12勝、関西馬21勝、外国馬3勝。