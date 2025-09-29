◆米大リーグ カブス―カージナルス（２８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・カージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、４戦連発３２号を放った。日本人選手のシーズン本塁打では０４年の松井秀喜（当時ヤンキース）を抜き、ドジャース・大谷に次いで単独２位に躍り出た。５回先頭、相手先発左腕の低めカーブを振り抜くと、打球は左翼スタンドに到達した。会心の先制ソロに、本拠地は大熱狂となった。

前日の本拠地・カージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場。２点リードの６回先頭。低めスライダーを捉えると、高々と舞い上がった打球が左翼スタンドに届いた。ホームイン後にスタンドに投げキッスした。チームの２連勝に貢献し、この日の勝利でダルビッシュ、松井らを擁するパドレスとのポストシーズン初陣を本拠地で迎えることが決まった。

誠也は前半戦だけで２５本を放ち、打点でトップを争っていたが、後半戦で急失速。それでも、日本人右打者初の３０号＆１００打点の大台に到達。直近４戦５発と完全に調子を取り戻している。