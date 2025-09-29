»°±º¹ÄÀ®V¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ö¤Û¤·¤Î¤¢¤¡×¤Î¸½ºß¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤¿¿Í²¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×
G1¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î½©G1³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤¬28Æü¡¢Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê²´8¡Ë¤¬G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿»°±º¹ÄÀ®µ³¼ê¤âJRA¡¦G1ÄÌ»»127ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¾¡Íø¡£X¾å¤Ç¤ÏºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤¤ÎÌ¾Á°¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ëÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º¤Î¼¸Ó£¤Ë±þ¤¨¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£JRA¡¦G1À©ÇÆ¤Î°È¾å¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡18Ç¯ÌÜ¡¢35ºÐ¤Ç¤ÎÈá´êÀ®½¢¤ËX¾å¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢ºÊ¤ÎÌ¾Á°¡Ö¤Û¤·¤Î¤¢¤¡×¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¤Û¤·¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤·¤ÆÂô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¹ÄÀ®¤¯¤ó¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤éÂô»³¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Äº¤¤¤¿¤³¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡¥¦¥£¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤Û¤·¤Î¤¢¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥³¥á¥ó¥È¤á¤Ã¤Á¤ãÍè¤Æ¤ë¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Û¤·¤Î¤¢¤¤¬¡Ä¡ª¡×¡Ö¤Û¤·¤Î¤¢¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¶¥ÇÏÌ±¡×¡Ö»°±º¹ÄÀ®¤ÎGIÀ©ÇÆ¤Ç¤Û¤·¤Î¤¢¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í²¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤Û¤·¤Î¤¢¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡ª¡©¡×¡Ö48ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÉðË¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¿ÍºÇÂ¿¾¡µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÍîÇÏ¤Ç¤ÎÂç²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»°±º¡£ÂÔË¾¤Î1¾¡¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
