ドジャースの相手はレッズか、メッツか

米大リーグは28日（日本時間29日）にレギュラーシーズン最終戦が行われている。プレーオフ進出には勝つしかないメッツだが、4回に2点を先取される展開。フアン・ソト外野手も併殺打に倒れるなど、大ピンチになっている。

メッツがドジャースとのワイルドカードシリーズ（WCS）に進出するためには、この日のマーリンズ戦に勝利し、かつレッズが敗れる必要がある。まずは目の前の試合に勝つしかないメッツだが、0-0の3回1死一、二塁の好機にソトが痛恨の併殺打。先制点を奪えなかった。

すると0-0の4回裏、4番手スタニクが1死一塁からワガマンに適時二塁打を浴びて先制点を許すと、2死二塁からもナバレトに適時二塁打を打たれ、0-2とビハインドの展開になった。

今季から15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝契約当時）でソトが加入したメッツ。これは大谷がドジャースと結んだ10年総額7億ドル（約1014億円＝契約当時）を、総額ベースで超える超大型契約だった。ソトはこの試合前まで打率.265、43本塁打、105打点、38盗塁、OPS.924と活躍。それでもチームはナ・リーグ東地区でフィリーズに12ゲーム差をつけられ、地区優勝を逃している。



