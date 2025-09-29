ヴァンダレイ・シウバが失神KO

海外ボクシングの試合で起こった大騒動に注目が集まっている。試合後、両陣営がリング内で入り乱れる大乱闘が勃発。伝説的な格闘家が“失神KO”されるよもやの事態に海外ファンからは「信じられない」「こんなことになるなんて……」などと唖然とした様子の声が上がった。

予想外の展開になった。

騒動の中心にいたのは、格闘技・PRIDEなどで活躍した49歳のヴァンダレイ・シウバ（ブラジル）。サンパウロで行われた格闘技イベント「スパテン・ファイト・ナイト2」のエキシビションマッチで元世界2階級制覇王者の50歳、アセリノ・フレイタス（ブラジル）とのボクシング形式の一戦に臨んだ。

だが試合はシウバの度重なる反則行為で中止に。結果に納得しない両陣営がリング内に入り乱れる格好となった。お互いに徐々にヒートアップすると大乱闘が勃発。仲裁を試みたシウバは、乱入者に右ストレートを食らい仰向けに倒れこみ、意識を失った模様だ。

X上で騒動の様子が拡散。海外ファンからは「彼が無事なことを祈るよ」「信じられない」「レジェンドがこんなことになるなんて……」「なんてこった」「本当に恥ずかしい」「なぜ彼は引退しなかったんだ」「これは悲しいなぁ」といった声が上がった。

過去には桜庭和志やミルコ・クロコップらと名勝負を繰り広げ、「PRIDEミドル級絶対王者」と呼ばれるなど、日本でもお馴染みのシウバ。2018年9月以来、約7年ぶりの一戦だったが、後味の悪い結末となってしまった。



