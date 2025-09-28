『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。

それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Kさん

年齢：50代

車両名：ニッサン スカイラインGT-R

年式：1999年式

型式：BNR34

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：2年（2024年時点）

総走行距離：90,000km

年間走行距離：2,000km

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

「GT-Rが好きで歴代のGT-R（32，33，34，35）を乗り継いできました。その中で34はサイズ感がちょうど良く、ボディ剛性が高いので気に入っています」

良い点・こだわりのポイント

「GT-RにはBBSでしょ！ 純正風にこだわっています」

外装関係

エアロ類：NISMO純正エアロ

内装関係

シート：RECARO RS-G

足回り

ホイール：BBS LM BKM-SLD 20周年記念モデル（限定品）

エンジン関連

RB26 鍛造ピストン

クランク・コンロッドをバランス取り

HKS SSタービン

Links コンピュータ

クルウチ チタンフロントパイプ

クルウチ チタンデュアルマフラー



次に変えたいポイント

「このまま純正スタイルを維持していきます！」

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する

「モーニングミーティング」とは？

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

開催時間：7:00～9:00

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！