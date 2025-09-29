広島の高橋建２軍投手コーチ（５６）と横山竜士２軍投手コーチ（４９）が今季限りで退団することが２８日、分かった。近日中に発表される見込みで後任は未定。高橋コーチは２０２２年に１軍投手コーチとして入閣し、翌年に２軍に配置転換。横山コーチは２０２０年から４年間１軍投手コーチを務め、２４年から２軍を担当した。現役時代からカープを支えた２人がユニホームを脱ぐ。

来季の逆襲へ、球団はコーチ陣のテコ入れに乗り出した。この日、２軍はウエスタン・くふうハヤテ戦（ちゅ〜る）で大勝を収め、今季の全日程を終えた。その中で高橋２軍投手コーチと横山２軍投手コーチが今季限りで退団。低迷期からカープのために腕を振ってきた２人が、ユニホームを脱ぐことになった。

両コーチは今季、いずれも２軍担当として新人の佐藤柳や菊地ら将来性豊かな若鯉の成長を後押し。２軍戦に登板する若手の姿に目を凝らしつつ、育成に尽力してきた。また野村３軍投手コーチ兼アナリストとも密に連携を取り、２軍戦で伸び悩む若手に対しては実戦からあえて遠ざけ“ミニキャンプ”の形で投げ込み期間を設けるなどして、現状打開へのサポートを施してきた。

高橋コーチは９４年度ドラフト４位で広島入団。１年目から先発、中継ぎで３９試合に登板した。本格的に先発転向した０１年には自身初の１０勝をマーク。０６年にはキャリアハイの５４試合に登板した。０８年オフに海を渡る決意を固め、翌年には４０歳にして米大リーグに挑戦した。

１０年に広島へ復帰し、同年限りで現役を引退。１６年からは阪神の２軍投手コーチに就任し、２２年にコーチとして古巣に復帰した。「建さん」の愛称で親しまれ、豊富な経験に基づいた的確なアプローチで力を注いだ。技術指導では「ストライク率」の重要性を選手に説きながら、投手陣全体の底上げを図ってきた。

横山コーチは福井商から９４年度ドラフト５位で広島に入団。９９年に右肩のルーズショルダーを発症して登板機会が減った時期もあったが、０９年には自己最多３１ホールドを記録した。１３年には史上９０人目の通算５００試合登板を果たし、広島ひと筋２０年の現役生活を過ごした。２０〜２３年は１軍投手コーチを務め、昨季から２軍を担当。積極的にコミュニケーションを図りながら選手に寄り添う、熱のこもった指導で投手陣のレベルアップに貢献した。

球団は今後、後任候補の人選に着手していく方針。チームはすでにＢクラスが確定しており、２４日には新井監督の来季続投が決定した。目指すは８年ぶりの覇権奪回。育てながら勝つ難題をテーマに立て直しを図る。

◆高橋建（たかはし・けん）１９６９年４月１６日生まれ、５６歳。神奈川県出身。横浜高、拓大、トヨタ自動車を経て、９４年度ドラフトで広島から４位指名。０９年にはメッツでＭＬＢデビューを果たした。１０年に広島に復帰し、このシーズン限りで現役引退。ＮＰＢ通算は４５９試合で７０勝９２敗、防御率４．３３。引退後は阪神、広島で２軍投手コーチなどを歴任した。

◆横山竜士（よこやま・りゅうじ）１９７６年６月１１日生まれ、４９歳。福井県出身。福井商高から９４年度ドラフト５位で広島入団。セットアッパー、クローザーとして活躍し、１３年には５００試合登板を達成。１４年限りで現役引退。ＮＰＢ通算は５０７試合で４６勝４４敗、１７セーブ、１１０ホールド、防御率３．４２。引退後は評論家を経て、広島の１・２軍投手コーチを歴任した。