▼5着ヨシノイースター（内田）状態は凄く良かった。最後まで頑張って際どいところまで来てくれた。

▼6着同着ダノンマッキンリー（藤原師）状態は良かった。この枠を利用して、さすが横山典弘騎手の腕ですね。その騎乗に応えてくれた馬も偉いです。

▼6着同着ママコチャ（岩田望）凄くいいポジションで競馬はできましたけど…。（敗因は）分からない。結果だけが残念です。

▼8着ピューロマジック（松山）馬の後ろで我慢できて作戦通りでした。ラスト1Fで下がってしまったのは坂ですかね。

▼9着カンチェンジュンガ（坂井）前が残る展開でしたからね。体調は良くて最後まで脚を使ってくれた。

▼10着トウシンマカオ（横山武）内枠を引けなかったので前のポジションを取ろうと思っていた。最後止まったのは絶好調の手前だった分があったのかも。

▼11着ラッキースワイネス（リョン）流れについていくことが難しく、最後は伸びているが遅すぎました。

▼12着ルガル（川田）具合は凄く良かったですけどね。全く進む気がないままでした。

▼13着ペアポルックス（松若）見えない疲れがあったのかも。スタートが決まらずペースも遅かったので、展開も向きませんでした。

▼14着ドロップオブライト（丹内）スタートが決まってリズム良く運べた。これならもう少し伸びるかと思ったが、意外と脚を使えなかった。

▼15着ヤマニンアルリフラ（団野）（状態は）凄く良かったと思う。ただスタートで出遅れてしまって…。

▼16着カピリナ（戸崎）外枠で難しかったが付いていくことはできた。スピードへの対応はできるようになっていると思う。