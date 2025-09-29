「大相撲秋場所・千秋楽」（２８日、両国国技館）

大の里が横綱同士で１６年ぶりとなる優勝決定戦を制し、昇進後初優勝を飾った。本割では豊昇龍に押し出されるも、決定戦は寄り倒して、２場所ぶり５度目の優勝を果たした。日本出身力士の年間３度優勝は１９９７年の横綱貴乃花以来となった。先場所の悔しさを糧に、故郷石川県が生んだ横綱輪島と同じ、昇進２場所目での賜杯。「東西横綱が引っ張って９月場所は盛り上がったんじゃないか」と胸を張った。

以下、大の里との一問一答。

◇ ◇

−優勝決定戦を制した。

「本割で決めたかったが、こういう形で勝てたのは良かった」

−物言いについて。

「どうかなという感じだったが、体は勝っていたと思っていた」

−本割の立ち合いは。１４日目の豊昇龍の変化を気にしたのか。

「自分の問題なので…。消極的なのが敗因」

−横綱初優勝は今までと違うか。

「自分の目標をしっかり内に秘めて、それを達成できるように頑張りたい」

−安易に引く相撲がない。

「名古屋場所の反省を生かして、やることができた」

−（１４日目に）年間最多勝を決めた。

「（昨年は）あと少しのところで逃してしまった。今年は取りたいと思っていた。１場所残して取れたのは自分でもビックリしている。来場所が大事」

−故郷石川への思いは。

「たくさんの方が応援してくれる。優勝できて良かった」