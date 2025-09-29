「大相撲秋場所・千秋楽」（２８日、両国国技館）

大の里が横綱同士で１６年ぶりとなる優勝決定戦を制し、昇進後初優勝を飾った。本割では豊昇龍に押し出されるも、決定戦は寄り倒して、２場所ぶり５度目の優勝を果たした。日本出身力士の年間３度優勝は１９９７年の横綱貴乃花以来となった。先場所の悔しさを糧に、故郷石川県が生んだ横綱輪島と同じ、昇進２場所目での賜杯。「東西横綱が引っ張って９月場所は盛り上がったんじゃないか」と胸を張った。

万雷の拍手と歓声が注がれる。大の里は土俵を下りると「よしっ」と唇を動かした。横綱初優勝。２００９年秋場所で朝青龍が白鵬を下して以来、１６年ぶりとなる横綱同士の優勝決定戦を制した。

優勝インタビューで「先場所苦しい経験をして、あの経験は二度としたくないと稽古に励んで、２場所目で優勝できてうれしい。（先場所は）味わったことのない経験だった」と打ち明けた。支度部屋では「２場所目は輪島さんと同じで意識していた。並ぶことができて良かった」と、石川の先輩横綱の名前を口にした。

本割は豊昇龍のもろ手突きで崩れ、あっけなく押し出された。前日、師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）から「淡々といけ」と助言を受けたが「意識してしまった」と反省。「これ以上マイナスはない。逆に吹っ切れた」と立て直した。

優勝決定戦では、立ち合いで左上手を許した。下がって回り込みながら、一気に勝負を決めに来た豊昇龍の上手投げ。こらえて体を預けながら寄り倒した。物言いがつくも軍配通り。ドラマチックな優勝劇に「東西横綱が引っ張って盛り上がったんじゃないか」とうなずいた。

場所前まで通算２勝６敗（不戦勝１）で、横綱昇進時に「超えなければいけない相手」と語った豊昇龍にリベンジ。大の里は「最後勝ち切れてよかった」と胸を張った。八角理事長（元横綱北勝海）からは「お互いに勝機はあった。短い中で、横綱同士の技術と気迫が見られた。これが横綱。よく頑張っている」と称賛された。

名古屋場所は１１勝に終わり、金星４つを配給。稀勢の里、その師匠の隆の里から続く３代連続の新横綱場所優勝は夢に終わった。「ああいう形になって情けない。悔しかった」と述懐する。

夏巡業が転機だった。石川、青森、新潟とゆかりのある地を巡った。大の里は「縁のある場所で声援と力をいただいた」と話す。家族、友人、恩師たちと顔を合わせ、地道な基礎運動で汗を流し、黙々と己を磨いた。安易に引く悪癖が影を潜め、持ち味の馬力とスピードを発揮した。

九州場所を残して、６０勝で単独の年間最多勝が決まっている。ただ、５回の優勝のうち４度が東京場所。「地方が良くないので、九州が大事」と誓った。課題を克服する度に“令和の大横綱”へ成長していく。

【大の里アラカルト】

★本名 中村泰輝（なかむら・だいき）

★生年月日 ２０００年６月７日

★出身地 石川県河北郡津幡町

★相撲歴 津幡小１年から津幡少年相撲教室で始める。新潟・能生中に相撲留学し、中３時に白鵬杯優勝。新潟・海洋高では１年時に高校総体個人２位。日体大では１年時の学生横綱、３、４年時のアマチュア横綱など個人タイトル１４冠

★初土俵 ２０２３年夏場所

★しこ名の由来 大正末期から昭和初期に活躍した小兵の名大関「大ノ里」から

★目標の力士 師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）、大ノ里

★得意 突き、押し、右四つ

★好きな食べ物 魚なら何でも

★嫌いな食べ物 パプリカ

★趣味 スポーツ観戦（高校野球好き、阪神ファン）

★ニックネーム ダイキ

★サイズ 身長１９２センチ、体重１９１キロ

★家族 父・知幸さん、母・朋子さん、妹

★好きな言葉 「信は力なり」＝ドラマ「スクール☆ウォーズ」の滝沢賢治先生が座右の銘としている言葉。

★好きな色 緑