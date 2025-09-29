畳んだタオルを下までよく見ると…→紛れ込んだ愛犬の姿に5.7万いいね「重い布団って落ち着くよな」【ママリ】

タオルの山の下で寝た愛犬「適度な重さが気持ちよいんだ～」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、ペレたん(@pelepeledog)さんの投稿したお写真です。掛け布団はちょっと重みがある方が落ち着く、という方もいるのではないでしょうか。投稿者は、積み上げられたタオルに埋もれた、愛犬のペレくんのお写真を投稿。タオルの山に馴染み、落ち着いた様子の姿に思わずクスッと笑みがこぼれます。

掛け布団はちょっと重みがある方が落ち着く、という方もいるのではないでしょうか。身体との隙間が小さくなり、包まれている感覚が安心できるのかもしれませんね。





投稿者・ペレたん(@pelepeledog)さんは、積み上げられたタオルに埋もれた、愛犬のペレ君のお写真を投稿。タオルの山に馴染み、落ち着いた様子の姿に思わずクスッと笑みがこぼれます。一見、タオルの山にしか見えないお写真がこちら！

©pelepeledog

タオルの適度な重みが心地良いらしく、このまま寝た

パッと見てタオルの山にしか見えなかったため「こんなところにいたのね～」と笑みがこぼれました。ちょうど毛色が、タオルの色合いと馴染んでいますね。ペレ君にとってはタオルの重みが心地良いのでしょうか、このまま寝てしまったそうです。



この投稿には「重い布団って落ち着くよな」「何となくわかる」といった、共感の声も寄せられていました。ペットを飼っているとおなかの上で寝られる、あの「ちょっと重いけれど心地よい」感覚なのかもしれませんね。気持ちよさそうにタオルに埋もれるペレ君に癒される、素敵なお写真でした。

