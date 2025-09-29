フジ新人・浅倉美恩アナ『めざましテレビ』スポーツキャスターに就任 新人アナのスポーツキャスター就任は8年ぶり【コメント】
フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）に新人の浅倉美恩アナウンサーがスポーツキャスターとして出演することが決定した。チアフルな浅倉アナがスタジオをさらに明るく彩る。
【写真】フレッシュ!…フジテレビ25年度入社の新人アナウンサー4人
今週から毎週水曜日、スポーツキャスターを務めるのは、2025年入社の新人アナウンサー浅倉美恩（あさくら・みおん）。新人アナウンサーがスポーツキャスターに就任するのは、久慈暁子アナウンサー以来8年ぶりとなる。浅倉アナはフルマラソンを３時間57分で完走し、小学生で始めたダンスでは日本１位を獲得。さらに週末の趣味はサーフィンとランニングという、スポーツをこよなく愛する22歳だ。スポーツで培ったタフさと、どんなことも楽しめる力を武器に多くの現場で経験を積んでいく。
浅倉アナは、フィールドキャスターとしても登場。ニュースが発生した現場を取材し、その状況を視聴者に丁寧にお届けしていく。
■浅倉美恩（フジテレビアナウンサー）コメント
◆“めざましファミリー”の一員に加わると聞いて 率直な感想は？
「子供の頃から視聴者として楽しんでいた番組でしたので、自分がその一員として加わることになるとは想像もしておらず、本当に驚きました。『めざまし』は学生時代から毎朝のように背中を押してくれる存在でしたので、今度は自分がその役割を担えると思うと、とてもうれしい気持ちでいっぱいです」
◆スポーツキャスターに決定したと聞いたときの感想は？
「大好きなスポーツに関わることが本当にうれしく、今はワクワクしています。自分自身のスポーツへの情熱を言葉に込めながら、見てくださる１人でも多くの方にスポーツの楽しさや面白さが伝わるよう心を込めてお伝えします」
◆スポーツで一番伝えたい部分は？
「スポーツはどうしても“勝ち負け”が注目されがちですが、そこに至るまでの過程にも伝えるべき価値があると思っています。選手には本番を迎えるまでにさまざまなドラマがあり、またその選手を支えるコーチや仲間、家族にもそれぞれの思いや物語があります。怪我や苦しい努力を乗り越えてパフォーマンスを発揮するアスリートの姿は、本当に素晴らしく、美しいものです。その背景にある努力や、支える人々の思いも報われるように、自分の言葉で伝えていきたいと考えています」
◆『めざましテレビ』 デビューに向けての意気込みは？
「歴史ある『めざましテレビ』にて、数々の先輩方がつないできたスポーツキャスターというバトンを受け取ることに身が引き締まる思いです。言葉に責任を持ち、視聴者の皆さんの１日が少しでも前向きに始められるよう、誠心誠意、明るく元気にお伝えしていきたいと思っています！取材に応じてくださる方へのリスペクトを大切に、取材にご協力いただく方も、番組を見てくださる方も、皆さんが心地よく温かな気持ちになれるよう丁寧にお伝えします！」
