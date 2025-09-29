米歌手テイラー・スウィフト（35）が26日、親友の女優で歌手のセレーナ・ゴメス（33）の結婚式に出席するため、米カリフォルニア州サンタバーバラ入りしたと報じられた。ゴメスは仕事を通じて知りあった音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（37）と長年の友人期間を経て23年6月から交際をスタートさせ、昨年12月に婚約を発表していた。

スウィフトは最近婚約した米ナショナルフットボールリーグ（NFL）カンザスシティー・チーフスのTEトラビス・ケルシーと共に出席するとみられていたが、報道によるとケルシーの試合スケジュールの都合で単身での参加になったという。プライベートジェット機でサンタバーバラ空港に到着した際に、複数のスタッフが黒い傘でスウィフトの姿を隠しながら移動して話題を呼んでいた。

ゴメスとブランコは、27日から2日間にわたって高級住宅街モンテシートの邸宅で結婚式を行う予定だと伝えられており、26日に行われたリハーサルディナーにはドラマ「マーダーズ・イン・ビルディング」で共演した俳優スティーブ・マーティンらの姿もあったと米ニューヨーク・ポスト紙は伝えている。

2人は秘密厳守のため出席するゲストにも挙式会場の場所を知らせておらず、代わりに市内の超高級ホテルを一棟貸し切りにしてもてなしていると報じられている。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）