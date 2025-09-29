¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢±½¤ÎÎø¿Í¤È¤Î·ëº§¤Ø¡ÖÅ´ÊÉ¤Îº§Á°·ÀÌó¡×ºîÀ®¤òÊÛ¸îÃÄ¤Ë°ÍÍê¤«¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
ÊÆÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê63¡Ë¤¬¡¢¿¿·õ¸òºÝ¤¬¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ëÎø¿Í¤Î¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î½÷Í¥¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡Ê37¡Ë¤È¤Î·ëº§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬¡ÖÅ´ÊÉ¤Îº§Á°·ÀÌó¡×¤ÎºîÀ®½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈRaderOnline¤¬Êó¤¸¤¿¡£
2¿Í¤Ïº£Ç¯2·î¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Ë¤ÏÊÆ¥Ð¡¼¥â¥ó¥È½£¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤½¤«¤Ëº§Ìó¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²²Â¬¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3ÅÙ¤ÎÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤ë¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¡ÖÈëÌ©ÊÝ»ý¤ÎÀäÂÐÅªÉ¬Í×À¡×¤ò´Þ¤à´°àú¤Êº§Á°·ÀÌó¤ÎºîÀ®¤òÊÛ¸îÃÄ¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ë¥Þ¥¹¤Ïº§Á°·ÀÌó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´²ÍÆ¤Ç¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¤È¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¿®¶Ä¤¹¤ë¿·¶½½¡¶µ¥µ¥¤¥¨¥ó¥È¥í¥¸¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë