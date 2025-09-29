「常識がないわね」と暴言を吐き…ファミレス店員にも怒鳴り散らす。これって正義感？【ママリ】

「常識がない！」とキレる会長は常識人なの？

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、自治会での子ども会で自己主張の強い人の言動に振り回されたエピソードが描かれています。正義感があるというのは決して悪いことではありませんが、独りよがりの正義感や行き過ぎた正義感は時に周囲の気持ちをまとめにくくなり、かえって場を乱すこともありますよね。また、現代はSNSによって個人の正義感が暴走し、結果として「誤った正義感」が世論を覆うことすらあります。そんな正義感の暴走も、きっと最初は個人的で小さな発言や主張だったはずなのですが、どうしてそのように気持ちが暴れていってしまうのでしょうか。

主人公の山吹さんは、この年、地域の子ども会で役員になっていました。その子ども会には何年にもわたり会長の役を担っているべき子さんという女性がいました。彼女は自分の意見をとてもはっきり言う人なのですが、その意見がべき子さんの価値観による独りよがりな意見になることもしばしば。子ども会の役員会もべき子さんの言葉でギスギス感が増すことが…。





今回はファミレスで役員会が開かれることになり、山吹さんやべき子さんもファミレスに向かいます。べき子さんはこの日、妹の子を預かっており、その子も連れて会に参加したのですが…？

べき子さんは店員を注意する前に、泣いている姪っ子の心配をした方がいいのでは。転んで怪我をしているかもしれないのに、席に座ったままで怒っているなんてどういう人なのでしょう。



「大丈夫だった？」と聞いていた店員の方が、よっぽどまともな人に見えますね。

