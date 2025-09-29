ようやく連れ出すことに成功！不登校気味の中1娘と楽しい時間を｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第21話をごらんください。

桃井さんが子ども会を辞める1か月前のこと。長女・さくらさんは学校で友だちができずストレスから体調不良になり、学校も休みがちな状態。そんなさくらさんを元気づけようと「外出しよう」と提案した桃井さん。最初は断っていたさくらさんでしたが、思い切って外へ出てみることに…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

桃井さんの中1の娘・さくらちゃんはクラスに馴染めず、不登校気味に。桃井さんは、外に出かけることを提案しますが、難しいようです。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

さくらちゃんに大丈夫と思って欲しくて、簡単なことから始めます。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

母の説得に、さくらちゃんの心が動いたようですが…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

体調がよくないと、外にでるのはしんどいですね。ですが、粘り強く誘い続けた結果…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

ようやく、外出に成功！

©amatou_kotton

©amatou_kotton

さくらちゃんのペースで、笑顔で過ごすことができ、本当によかったですね。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

さくらちゃん本人からの「楽しかった」という言葉、うれしいですね。

©amatou_kotton

電車に乗る自信もなかったさくらさんが、最後に「楽しかった」と言ってくれて桃井さんもうれしかったでしょうね。さくらさんに無理強いせず、ここまで頑張った桃井さんの努力も報われた気がしてよかったです。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

