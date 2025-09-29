進学や就職、結婚などで「実家を出る」人は多いものの、さまざまな理由から「実家に残る」という決断をした人も。そこには大きな「経済的メリット」がある場合も多いですが、いつまでもメリットを享受できるとは限りません。一瞬にして終わりを迎えることも珍しくはないのです。

順風満帆なはずだった…42歳・エリート会社員の誤算

都内の大手メーカーに勤務する加藤拓也さん（42歳・仮名）は、自分の人生に一点の曇りもないと信じていました。年収は600万円を超え、堅実に続けた貯金は、ついに大台の1,000万円に到達。42歳になった今も、両親が暮らす都内の実家での生活を続けています。

「結婚には特に興味がありませんでした。仕事は順調ですし、職場と家の往復だけでもそれなりに充実しています。何より、実家暮らしは経済的に非常に合理的です。家賃や光熱費の大きな負担はなく、その分を貯蓄や自分の趣味に回せる。この生活を続ければ、老後も安泰だと考えていました」

加藤さんの人生設計は、この実家が土台となっていました。一人息子である自分が、いずれはこの家を相続する。都内に一戸建てを構えるという多くの人が夢見る目標を、自分は労せずして手に入れられる。その前提があったからこそ、1,000万円という貯金額にも「十分すぎる備えだ」と自信を持っていたのです。

父親は72歳、母親は70歳。一緒に住む両親は、70代を迎えました。ともに健康で、父の年金は月20万円ほどあると聞いています。経済的な不安がまったくないことも、加藤さんにとっては安心材料でした。いつまでも子どものように小言を言われることはありますが、それでも関係は良好。「ある意味、人生の勝ち組だ」と加藤さんは思っていたといいます。

しかし、そんな安定も、ある日を境に崩壊します。加藤さんの父親が改まった口調で切り出したのです。

「大事な話がある。この家だが、売ることに決めた」

一瞬、何を言われたのか理解できませんでした。冗談かと思い父の顔を見ても、真剣そのものだったといいます。なぜ家を売るのか？ それは自宅を売却して、夫婦で老人ホームに入居することにしたというのです。つまり、終活の一環で自宅を売却し、住み替えを行うという決断。予期せぬ言葉に、加藤さんは頭が真っ白に。

「じゃあ、俺はどこに住めばいいんだよ！」

思わず声を荒らげた加藤さんに、父親は厳しい視線を向けひと言。

「お前も、いい大人だろ。自分の将来は自分で決めろ」

親の家は、自分の家。親の資産は、いずれ自分の資産。その根拠のない思い込みが根底から崩れてしまったわけです。

総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、単身者の1ヵ月の支出は、持ち家の場合は16万3,971円、民間借家は18万7,628円。賃貸の場合の住居費は平均5万3,135円なので、持ち家であれば経済的に余裕がある分、他のところでお金を使っても支出は抑えることができます。実家暮らしには大きな経済的メリットがあることは明白です。

この調査結果は、実家暮らしの加藤さんが享受してきた経済的メリットの大きさを裏付けています。家賃相場が高い都内であれば、その恩恵は月5万円以上になることも珍しくありません。まさしく、このメリットこそが1,000万円という貯蓄の土台となっていたのです。

そんなメリットを、親の住み替えによって手放すことになった加藤さん。内閣府『令和6年版高齢社会白書』によると、60歳以上の人に今後の住まいについての意向を尋ねた調査では、「現在の住居に住み続けたい」と回答した人が7割を超える一方、「サービス付き高齢者向け住宅や、有料老人ホームなどの施設（介護保険施設を除く）」と希望する人は10.6％。加藤さんの両親のようなケースは、珍しいことではないのです。

親の人生は親のもの、子の人生は子のもの。親の資産をあてにしていた加藤さんは、改めて人生設計を考える必要に迫られています。

「貯金が1,000万円あるといっても、都内で持ち家なんて難しい。賃貸が現実的ですが、今のようにお金は貯まらないでしょう。42歳にもなって、親の庇護がなくなるというだけで、こんなにも将来が不安になるなんて……情けない話です」

