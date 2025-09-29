「関甲新学生野球、上武大７−３白鴎大」（２８日、上武大学野球場）

上武大が白鷗大を下し、２季連続４２度目の優勝へ王手をかけた。今秋ドラフト候補の西原太一外野手（４年・宮崎商）が先制Ｖ打。畑山統括スカウトら３人態勢で視察した阪神などＮＰＢ４球団の前でアピールした。

初回２死一、二塁で迎えた、いきなりの好機。西原は右翼側スタンドの仲間に目をやった。「チャンスの時は応援の力をもらうんです」。声援に後押しされ、フルカウントからの内角直球を捉えた。打球は左前へ弾む先制の適時打に。巨人・大場スカウトは「肩も強いし走れるし、打ち方も変な癖はない。ポテンシャルが高い」と評価した。

６月には大学日本代表の選考合宿に参加し「レベルの高い野球を見て、（意識の）レベルが一つ上になった」と刺激を受けた。特に速球に振り負けないスイングの強さを求めて練習。今春から筋肉量が２キロ増えるなどウエートの成果もあり打球速度やスイングスピードの向上にもつながった。

次戦の１０月４日・平成国際大に勝てば優勝が決まる。「恩返しの一つとして、みんなで優勝できるように。大事な場面で打てれば」。頂点をつかみ、自信を持って“運命の日”を迎える。

◆西原 太一（にしはら・たいち）２００３年９月５日、２２歳。宮崎県出身。１８２センチ、８７キロ。右投げ右打ちの外野手。広瀬北小では広瀬北ソフトボールスポーツ少年団でプレーし、久峰中で軟式野球部に所属。宮崎商では２年秋からベンチ入りし、３年春にセンバツ出場。上武大では１年春にデビュー。５０メートル走６秒１、遠投１１４メートル。