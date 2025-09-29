「ロッテ３−４日本ハム」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテの高坂俊介球団社長（４３）が２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで取材に応じ、来季に向けて「（監督）人事に関しては今お伝えできることはないです」と明かした。来季監督については現時点で白紙の状況で、吉井理人監督（６０）の退任の可能性も浮上した。

２３年に就任した吉井監督は２年連続ＣＳ進出を果たし、昨オフ、１年の契約延長した。今季は開幕カードで３連勝したが、その後は外国人選手や主力選手の不振もあり低迷。２５日に８年ぶりの最下位が確定した。

高坂社長はこの間、吉井監督ともコミュニケーションをとってきた中で、「今、お答えできることがない」と話すにとどめた。今季の低迷の引責という形で、そのまま契約を再延長せず、退任となることもある。

退任となった場合、後任にはサブローヘッドコーチ（４９）、福浦和也２軍監督（４９）らの名前が浮上する。高坂社長は公表時期を「シーズン全て終わった時に」と話し、今季最終戦の１０月５日にも来季の方針を明らかにする。