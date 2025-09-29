ベルメゾン×RELIVE初コラボ♡血行を促進するあったかインナーが新登場

寒さが厳しくなる季節、インナーは暖かさだけでなく心地よさや健康面のサポートも大切ですよね。ベルメゾンの人気シリーズ「ホットコット」と、血行促進をサポートする「RELIVE」が初めてコラボレーションした新作インナーが誕生しました。肌にやさしい綿混素材とRELIVE独自の技術が融合したこの一着は、冷えや乾燥が気になる女性の冬を、快適で健やかに彩ってくれます。

ベルメゾン×RELIVEの特別なコラボ

「ホットコット」は2011年の発売以来、累計1,600万枚以上※1を販売してきた人気シリーズ。

今回の新作は、RELIVE独自の鉱石プリント加工を施し、着用するだけで血行を促進※4する効果が期待できる特別な一枚です。

さらに肌にやさしい綿95％を使用し、かゆくなりにくく、薄手でもあたたかいのが魅力。長め丈で背中が出にくい設計だから、冬の日常を心強くサポートしてくれます。

肌ざわりも機能性も♡新作インナーの魅力

「【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース」は、ブラック1色展開で、M・L・LLの3サイズから選べます。

吸湿発熱素材をブレンドすることで、化繊インナーより＋1.0℃あたたかく※2、さらに水分率約2.5倍※3でうるおいを保ち乾燥しにくい仕様に。

毎日の生活に取り入れることで、機能性と心地よさの両方を楽しめる一着です。

【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース



価格：8,990円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック（1色））

発売日：2025年9月29日（月）

※1 2011年５月～2025年7月末のシリーズ累計販売枚数

※2 ホットコット（ベア天）と化繊インナーとの比較

一般財団法人ボーケン品質評価機構 大阪機能性試験センター 2025年3月26日調べ

※3 ホットコット（ベア天）と化繊インナーとの比較

一般財団法人ボーケン品質評価機構 大阪機能性試験センター 2025年6月9日調べ

※4 着用時の感じ方には個人差があります。本商品の効果・効能を保証するものではありません。

冬の快適さを叶える、心強い一枚を

ベルメゾンとRELIVEの初コラボレーションから生まれた今回のインナーは、あたたかさ・肌へのやさしさ・血行サポートの3つを兼ね備えた特別なアイテム。

冷えに悩む女性の冬を快適に導き、毎日の暮らしをイキイキと支えてくれます。寒い日も、身体をいたわりながら美しく♡ベルメゾンの公式サイトで手に入れて、この冬をもっと心地よく過ごしてみませんか？