女子プロ、オフショットを披露！ファンからコメント殺到

プロゴルファーの澁澤莉絵留がInstagramを更新。橋添穂プロとぷち旅行に出かけたことを報告しました。

澁澤莉絵留が川にダイブ！リフレッシュ旅行のお相手は？

澁澤プロは「後半戦もがんばるぞってことでみのりんとリフレッシュプチ旅行に行ってきました♪」「五感を全て味わえた素敵な旅でした」とつづり、旅行に行ったことを明かした。さらに「２日間で行きたい場所、見たいもの、やりたい事、ぜーんぶできた上に、行き当たりばったり計画も全て成功して心も身体もかなりリフレッシュできました」と振り返りました。

また旅の途中では、大好きなアーティストであるNissy（西島隆弘）のレジャーシートが川へ流れていくハプニングも。「多分今頃東京湾に流れ着いて大きな大きな海へと旅立ったと思います」とユーモア交じりに明かし、「そんな出来事も笑い飛ばせるくらい楽しくて最高の想い出ができました」とポジティブに総括しました。

最後に「みのりん一緒に行ってくれてありがと」「後半もがんばろ!!!」と感謝と決意の意を記した澁澤プロ。また橋添プロも自身のInstagramで「りえるちゃんと過ごした夏休み いい時間すぎました、ありがとう」と投稿。互いに英気を養い、ツアー後半戦へ向けて気持ちを新たにしている様子でした。

この投稿にファンからは「後半も応援してます！」「めっちゃ楽しいの伝わってくるし笑顔見れてこちらまで嬉しいです」「こんな楽しそうな投稿見たことない」などの声が寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ澁澤プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

