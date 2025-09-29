「ウエスタン、阪神６−２オリックス」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

虎に若きスピードスターが誕生した。３３盗塁をマークした阪神・福島が、ウエスタン盗塁王に輝いた。念願の栄誉に「アピールにもなりますし、自信につながる」と胸を張った。

入団１年目の昨季は１５盗塁でリーグ８位。「去年は思うように走れなかった。工藤コーチと話して、いろいろ教わったら徐々に数が増えた」。今季を「勝負の年」と位置付け、並々ならぬ思いで臨んだ。

開幕前の目標は支配下登録だったが、シーズン中には達成できなかった。それでも腐ることなく目標を盗塁王にシフト。スタート時の動き出しの反応など、細かい部分から向き合った。「工藤コーチとやってきたことが実現できれば僕にとって一番うれしい」。二人三脚で歩んだ１年。師への恩返しの気持ちが記録に表れた。

「序盤は代走で起用してもらった中で、１３個連続盗塁できたとこが大きかった。出られない時でも一生懸命やって、チャンスをつかむのは良い経験になった」。この日は２打数無安打で盗塁数を増やすことはできなかったが、貪欲な２３歳は記録とともに揺るぎない自信を手にした。