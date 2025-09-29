「いざという時、頼りにならん」と毒舌まじりにセーブ王の阪神・岡留英貴を紹介する平田。右端は盗塁王の阪神・福島圭音（撮影・坂部計介）

　「ウエスタン、阪神６−２オリックス」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

　ウエスタン最終戦は阪神の劇的な逆転勝利で幕を閉じた。平田２軍監督は「最終戦ということもあって、ほとんどの選手を出してあげようってところもあった。最後は粘り強く良い形で終われた」と選手たちの奮闘をたたえ、６６勝４８敗１３分けの３位となった１２７試合を総括した。平田２軍監督の主な一問一答は以下の通り。

　　◇　　◇

　−１軍に多くの選手を送り込んだ。

　「これはもう藤川監督が若い選手や調子のいい選手、もう若い選手だけじゃないよ、中堅クラスも含めて、そういうところをうまく１軍で活用してくれた。これからですよ。この若い選手も含めての、個人個人のね、技術力アップ。これはもうこれから勝ち負けなんてファームは、フェニックス・リーグ関係ないんだから。そういう自分たちのスキルアップをするっていう。体力面も含めて」

　−育成の福島が盗塁王となった。

　「これも工藤コーチとマンツーマンでたたき上げる。彼には守備と盗塁というのがまずアピールポイント（がある）。そこを徹底的に、やっぱり磨いていったというところが、そういう盗塁王という結果につながった。努力したよ」