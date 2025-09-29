「阪神２−４中日」（２８日、甲子園球場）

勝利投手の権利が消えた瞬間、阪神・伊原は表情を変えず、じっとグラウンドを見つめた。約１カ月ぶりの先発で、６回１失点の好投。白星こそつかなかったが「立ち上がりはバタバタしましたけど、最少失点でしのいでからは、リズムよく投げられたのでよかった」と納得の内容だった。

初回は不運な連打から先制を許したが、１点で切り抜けると、ここからギアが上がる。二回以降は二塁すら踏ませない完璧な投球。６イニングを投げきった。

ここ最近は中継ぎでの起用が続いたが、藤川監督から新人王への期待も受け、先発のラストチャンスをもらった。伊原も「どっちでも準備して、対応するのが持ち味」と話すように、シーズンを通して先発、中継ぎとポジションを目まぐるしく変えながら、安定したパフォーマンスを見せた。

指揮官は「最後までシーズンを走りきったことは価値がある。来年さらに期待できるフィニッシュ」と働きをたたえた。左腕はＣＳへ向け「チームがいってほしいところで結果を残せるように準備するだけ」と気合十分。求められた場所で、全力で腕を振っていく。