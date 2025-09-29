「阪神２−４中日」（２８日、甲子園球場）

阪神・森下のバットがスタンドを埋めたファンを沸かせた。ドラ１左腕・金丸から快音を連発。敗戦の中でも、次につなげる結果を残した。

まずは三回の第２打席だ。１死から中前打を放ち、これが自身１１打席ぶりのヒット。「１打席目の時に、真っすぐにちょっと差されてたんで、自分なりに打ち方も、待ち方も修正しました」と試合の中できっちり対応。前回対戦では４打数無安打に抑えられていた左腕から、ようやく一本を出した。

０−１で迎えた五回は２死から右前打を放つと、続く佐藤輝の左前打で果敢に三塁を陥れる。さらに相手の中継ミスを見逃さずに一気に本塁へ突入し、同点のホームを踏んだ。七回１死から右中間への二塁打。金丸の速球を捉え続け、今季１２度目の猛打賞を記録した。

日々悔しい結果を受け止め、修正を図っている。２６日のカード初戦でストライク判定に不満の色を見せてから２試合連続無安打。前日２７日の試合では、高橋宏の前に３三振を喫した。それでも、追い込まれてからノーステップ気味に変えるなど、打席ごとに工夫を凝らしていた。「調子がいい、悪いとかではない」。中軸としての自覚から、どんな状態でもベストを模索し、結果を残すことにこだわっている。

２点ビハインドの九回は、守護神の松山から痛烈な打球を放ったが、中飛に倒れ、悔しそうな表情を浮かべた。キャリアハイを更新し続けたレギュラーシーズンも残すところ１試合。ＣＳに向けて、いい形で締めくくる。