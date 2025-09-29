「阪神２−４中日」（２８日、甲子園球場）

阪神が中日に逆転負けし、今季の負け越しが決定。１２勝１３敗でセ・リーグ全５球団に勝ち越す「完全優勝」とはならなかった。先発・伊原は初６回４安打１失点。２番手の及川が七回を３者連続三振に抑え１８試合連続ホールド。藤川球児監督を抜いて、ＮＰＢ新記録となった。３番手の石井は５０試合連続無失点となった。だが、九回に岩崎がボスラーの適時三塁打で同点とあれると福永にも適時打を浴び逆転を許した。岩崎は打者４人に３安打３失点で３敗目となった。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−伊原は二回以降、立ち直った。

「初回もいい当たりというか、前に落ちるようなヒットだったので。すごくいい最後の登板かなと思います。良かったと思いますよ、はい」

−濃い１年だった。

「それは新人の全選手の中で一番。（チームが）１位でいながらシーズン最後まで（走りきった）。ペナント以外のところは別のゲーム。伊原は今日でシーズンを走りきったということはすごく価値のあることだし、最後のピッチングは見てもらったら分かる通り、来年さらに期待できるようなフィニッシュストロングになって、すごく良かったと思いますね」

−伊原は先発、中継ぎの両方をこなした。今後のポストシーズンの起用は可能性が広がったか。

「来年ね。シーズンは終わりましたから。ここからは普通のシーズンではないので。来年はまた来年でコンディション良く立ち上がってもらわなければいけないのでね。これから、秋から次の春にかけての取り組み方になりますから。シーズンは終わりです」