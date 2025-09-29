「ロッテ３−４日本ハム」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

もう視線は次に向いていた。Ｖ逸から一夜明けた一戦は、渋い攻撃で得点を積み上げて３連勝。日本ハム・新庄監督はしっかりとＣＳの準備に入っていた。

「セコい技で取ったと思って」と笑った作戦は、二回の先制点。１死三塁からエンドランをかけ、矢沢の遊ゴロで１点を奪った。「中間守備でどうなるのかなって。どういう感じでアウトになるのか、点が入るのか。いろいろ試したかった」。どうしても点がほしい時の“奥の手”を久々に繰り出し、短期決戦に備えてテストした。そして、残り３点は全て犠飛。そつのない攻めを見せた。

一方で、リーグ最多安打の可能性がある清宮幸を１番で起用。まな弟子は期待に応えて３安打し、トップの楽天・村林に１本差と迫った。新庄監督は「これで取ったとしてもピンと来んね」と苦笑しつつ「あと２試合、１番で」とアシストの構え。清宮幸も「取れるものなら取りたい」と色気を見せ「こういう時だからこそ、選手としての真価も問われる。お客さんに恥じないプレーをできれば」とうなずいた。日本一への再出発。残り２戦も最大限に活用する。