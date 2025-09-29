「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・最終日」（２８日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）

首位から出た勝俣陵（２９）＝ロピア＝が１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９をマーク。通算２０アンダーで、悲願のツアー初優勝を果たした。プロ９年目で、日大の先輩で通算３１勝の片山晋呉とはオフにトレーニングをともにする間柄。病気療養中であることを明かしていた“師匠”に、吉報となる恩返しの１勝を届けた。

最後の“ＯＫパット”を沈めて、それまでこわばっていた勝俣の表情が、ようやく和らいだ。プロ９年目でつかんだ初めての頂点。グリーンサイドで見守っていた戦友から手荒いウオーターシャワーを浴びると、苦労人の目からも、うれし涙があふれた。

「本当にしんどかったですね」。タフな１８ホールを振り返り、自然と苦笑いが出た。１４番パー４の２打目で圧巻のイーグルを奪い、優勝を目前としていたはずだった。しかし、直後の１５、１６番はともに３パットの連続ボギーで後退。「（優勝を）意識した途端に崩れて緊張した」とリズムを乱した。

ただ、“師匠”と積み重ねた時間が重圧の中で後押しとなった。日大の先輩で、永久シードの片山とは毎年冬の練習をともにする仲。プレッシャーの中でも戦える技術をたたき込まれた。片山は６月から病気により療養中だが、今大会３日目終了後には目をかける“弟子”に激励を送った。「誰でも緊張はするし、ミスはするもの」。言葉を胸に刻み、最後は２位との１打差で踏みとどまった。

中学２年までは野球少年だったが、両膝の故障で１４歳からゴルフに転向。競技を始めるのは遅かったが、人一倍の練習で強豪の埼玉栄高に入学する前には８０台で回れるようになった努力家だ。「うれしいけど来週のことを考えている。練習したい」。遅咲きの花が満開になるのは、まだまだ先だ。