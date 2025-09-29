◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）

神宮の夜空に上がった泉口の打球が、そのまま右翼席に飛び込んだ。０―２の４回１死二塁で初球の内角変化球をバットに乗せ、「同点に追いつくことができてよかったです」と８月９日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来となる６号２ラン。６回先頭でも中前へ運び、９月で６度目のマルチ安打。打率を２割９分９厘に上げ、巨人では１９年坂本以来となる６年ぶりの３割打者へ近づいた。

連続無安打は最長３試合。練習の中で試行錯誤し、好不調の波を小さくしていることが成績に直結している。「青学は特に自主性を重んずる大学だったので、自分で何が足りないのかを考えながら練習する力はついたなと思います」。一学年１０人前後と少数精鋭の名門野球部では、メニューが定められた全体練習は１日約２時間のみで、残りの時間は個別トレ。己と向き合う時間で腕を磨いてきた。神宮で打率３割１分５厘と、青学大時代に慣れ親しんだ場所で輝きを放っている。

打率３割６厘でリーグトップの小園（広島）が残り試合を欠場すれば、逆転首位打者への条件は６打数以上立って全て安打か、８打数７安打となる。出塁率３割５分８厘は１位の小園と４厘差の３位。こちらも逆転へ最低３度の出塁が必要だが、タイトルは射程圏内にある。シーズン３位が確定も「ＣＳに向けてという意味で大事な試合になると思うので。２つ勝って、ＣＳに入れるように」と気を緩めなかった背番号３５。個人記録にもスポットが当たる残り２戦。最後まで走り抜ける。（内田 拓希）