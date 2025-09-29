◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）

現在の巨人打線を見て、優勝しながらＣＳ最終ステージで敗れた昨季との、いい意味での違いを感じた。５番以降の打線の厚みだ。

この日はリチャードが５番に入った。打席内容を見て改めて、変化を感じた。安打だけでなく、凡打の内容もいい。トレード加入直後は、レフト方向を向いて振っているように映り、もろさを感じさせたが、窮屈に打つ感覚をつかみ、センター方向や逆方向にいい打球が飛ぶようになった。首脳陣が「５番で使ってみよう」と思ったのも納得できる。

タイムリー２本の中山は、去年の後半からスイングに強さが出ている。自分の手元にボールを引いてくるような間がいい。出場機会を得る中で、打席での落ち着きも出ている。少ないチャンスで「何とかいいところを見せないと」という段階は超えたといえる。

昨年のＣＳ最終ステージでは５番が６試合で２２打数無安打。４番の岡本はことごとく勝負を避けられた。ＣＳではさらにマークがキツくなるだけに、後を打つ選手の存在がカギを握る。リチャードと中山の成長に加え、後半戦で多く５番を担ってきた岸田は得点圏に強い。「岡本の後」がしっかりしていれば、岡本にも好影響を及ぼす。ＣＳでは昨季以上の得点力を期待できそうだ。（野球評論家・清水 隆行）