◇セ・リーグ 広島2-10DeNA（2025年9月28日 マツダスタジアム）

【佐々岡真司 視点】常広は意識から変えないといけない。首脳陣がこの時期、何のためにリリーフ登板させているのか、理解しているのだろうか。その目的は入りの部分。先発と違って救援は短イニング勝負だ。探り探りではなく、最初から出力MAXで躍動感にあふれ、真っすぐで押すぐらいの入りを期待していると思う。

女房役の清水のリードもあるのだろうが、それがこの日は変化球が主体だった。腕の振りは変化球のそれで、全て合わされ、崩れることがなかった。フォークが思うように落ちないのは腕を振っていないからで、おまけに真っすぐはシュート回転し、スライダーも曲がらない。打たれて当然という投球だった。

そうなる原因はフォームにある。肩が開いて球離れが早く、通常は「イチ・ニのサン」で投げるのに、「の」で表す間やタメがないため、本来の切れや制球もなかった。これらを100％で投げられるようにするには、練習しないといけない。

いささか厳しいことを書き連ねたが、常広はそれだけ期待の大きい投手だ。結果を糧にしてもらいたい。 （本紙評論家）