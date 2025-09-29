「阪神２−４中日」（２８日、甲子園球場）

スタンドの悲鳴とともに、阪神の“完全優勝”は幻と消えた。１点リードの九回に守護神・岩崎がつかまり、悔しい逆転負け。中日戦は１２勝１３敗となり、同一リーグで唯一の負け越しが決まった。

「勝負じゃないから。自分たちは準備中で、選手（のコンディション）を整えて、（岩崎は）リフレッシュから戻ってきてひとたたきと言いますかね。準備に入っているので。石井もそうだし。内容等は今じゃないんですよね。形作りという意味では十分じゃないかなと思います」

藤川監督にショックの色はない。リフレッシュを兼ねた登録抹消から１軍に戻った岩崎が、復帰４試合目で失点したに過ぎない。２−１の七回から及川、石井はスコアボードにゼロを刻んだ。「及岩石」そろい踏みは１４連勝でストップしたが、リードした展開の中、この３人に託せたことを収穫とした。

「リリーフは準備中なので、本当の意味で戦ってないんですけど。（及川は）球数が気になってました。あまり望んでいないんですけど、良かったと思います」

逃げ切れば１９６２年、２０２３年に次いで球団史上３度目の“完全Ｖ”だったが「（意識は）ない。数字は後からついてくるもの。全然興味がない」と以前から話していた指揮官。ＣＳファイナルＳの初戦は「１０・１５」。視線はポストシーズンだけに向いている。

◆３度目の完全優勝を逃す 阪神は中日との今季最終戦に敗れ、１２勝１３敗と負け越し。７度目のリーグ優勝を果たしたものの、１９６２年、２０２３年に次ぐ３度目の完全優勝はならなかった。過去にリーグＶを達成しながら負け越し、あるいは勝ち越せなかったチームは、６４年・巨人（１３勝１５敗）、８５年・広島（１１勝１５敗）、０３年・中日（１３勝１５敗）、０５年・中日（１１勝１１敗）だが、いずれもＡクラスのチーム。Ｂクラスのチームに負け越して完全Ｖを逃すのは、初めてのケースとなる。