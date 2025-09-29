「阪神２−４中日」（２８日、甲子園球場）

火の玉を超えた。阪神・及川雅貴投手（２４）が七回から登板し、１回を３者連続三振に仕留める圧巻の投球で、ＮＰＢ新記録となる１８試合連続ホールドをマークした。今季、キャリアハイの６６試合に登板したタフネス左腕。残り１試合も腕を振り、最優秀中継ぎのタイトルを手中にする。またこの日、ＤｅＮＡの２位、巨人の３位が確定した。

どうだ、と言わんばかりに腕を振った。ズバッと内角いっぱいに直球が決まる。３６０度、鮮やかな黄色のジェット風船が揺れる中、及川が貫禄たっぷりにベンチへと歩を進めた。「ゼロで帰ってこられたんで、そこは良かったかなと思います」。ＮＰＢ新記録の１８試合連続ホールド。左のセットアッパーが球史に名を刻んだ。

１点リードの七回。２番手でマウンドに上がった。先頭の山本はツーシームで空振り三振。続く森駿はスライダーでバットに空を切らせた。最後は石伊を直球で見逃し三振。圧巻の３者連続三振で記録を打ち立てた。

相手に手も足も出させなかったが「誠志郎さん（坂本）のおかげ」と言う。自身をよく知る女房役。今年は登板を重ねるうちに、心が通じ合うことがあった。それは配球面。これまでは出されたサインに、ただうなずくことが多かったが、経験を積む中で自分でも配球を考えるようになった。

「最近、誠志郎さんと一致することが多くなったんですよ」

そういう時は決まって抑えられる。打たれた時にはベンチで意見を交わし、抑えた時にも反省を忘れない。そんな日々の細かい共有を繰り返し、自分の投球が分かるようになってきた。

２０年にプロの扉をたたいた。新型コロナの流行で無観客試合を経験。ジェット風船が膨らむ状況での登板は初めてだった。「黄色いなと思いました」。割れる音も耳にしながら、新たな景色での１３球。これも１軍に居続けたからこそ、見ることができた。

先発と中継ぎの両にらみ調整の時、先輩から言われた。「１軍で投げてなんぼの世界やぞ」。６６試合登板でリーグ最多は確定した。あとはホールドポイントで争う最優秀中継ぎだけだ。「意識はしてると思います。頑張ります」。タイトルに似合うだけの数字は残した。あと１試合。運も味方につけ、もう一つの勲章をつかみ取る。