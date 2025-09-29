「ウエスタン、阪神６−２オリックス」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

ウエスタン最終戦は劇的な逆転勝利で幕を閉じた。阪神・平田２軍監督は「最終戦ということもあって、ほとんどの選手を出してあげようってところもあった。最後は粘り強く良い形で終われた」と選手たちの奮闘をたたえ、６６勝４８敗１３分けの３位となった１２７試合を総括した。

ＳＧＬ元年。４３５５人が集まったこの日、球団主催試合の入場者数は２０万人の大台を突破。「タイガースファンの次なるスターが出てこないかという期待感だよ」と結果に胸を張り、続けて「これだけのファンの人たちがＳＧＬに足を運んでもらって、タイガースファンのありがたさを感じた１年だよ。ファンの人たちの後押しが成長につながるよ」と感謝の言葉を惜しまなかった。

１軍は藤川新体制で２年ぶりの優勝を手にした。２軍からも多くの選手を送り込むなど、果たした役割は大きい。「藤川監督が若い選手や調子の良い選手、中堅クラスも含めてうまく活用してくれた。われわれが実りの秋にしていかなきゃいけない」。野手では井坪や中川、投手では茨木らがプロ初出場、初登板を経験。今後に控えるみやざきフェニックス・リーグや秋季キャンプに向け、若手選手の１軍経験は大きな財産となる。

「これからですよ。個人個人の技術力アップ。われわれは次のステージが待ってる」。収穫たっぷりのシーズンを終え、勝負の秋へと向かっていく。

◆２０万人到達 阪神の今季ウエスタン・リーグ公式戦の主催試合入場者数が。今季最終戦となった２８日・オリックス戦（ＳＧＬ）で４３５５人を集め。