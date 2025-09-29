

総合ポイント上昇率6.1％で2位に入ったSMC（撮影：今井康一）

『週刊東洋経済』2025年3月8日号で発表した第19回「CSR企業ランキング」（2025年版）。同ランキングは2007年から発表し、今回で19回目。CSR（企業の社会的責任）と財務の両面から「信頼される会社」を見つけることを目的にしている。

今回はその中から「CSR成長率」ランキング（過去3回における総合ポイント上昇率）の上位企業を紹介する（直近のランキングの元データや作成方法などの解説はこちら）。なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版には上位50位まで掲載している（データ版はこちら）。そちらも参考にしていただきたい。

パーソルホールディングスの高い平均上昇率





1位はパーソルホールディングス。総合ポイントの平均上昇率は6.4％と高い伸びを見せる。CSR関連では各部門堅調に上昇している。本業でもある人材活用関連では、人材派遣・紹介事業を通じた雇用機会創出のほか、リスキリングに特化したオンラインコーチングサービス「Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）」や、RPA活用支援サービス「パーソルのRPA」などを展開し、学習機会の提供や生産性向上の支援に取り組む。

2位はFA用空圧制御機器の世界首位メーカーSMCだ。上昇率は6.1％。人材活用や環境関連の取り組みと情報開示が大きく進展した。環境面では、2050年度の温室効果ガス排出ネットゼロ達成を目標に掲げており、再生可能エネルギーの導入などを積極的に進めている。2023年度の再生可能エネルギー利用率は49.6%に上る。

日産自動車は上昇率5.8％で3位にランクイン。CSR分野で情報開示が進んだことと、評価対象となる2024年3月期までの好調な業績が全体を押し上げた。同社は、電気自動車の活用を通じた社会変革や地域課題解決に取り組む「ブルー・スイッチ」を推進し、200件以上の自治体・企業との連携実績を積み上げてきた。ただし、2025年3月期以降は厳しい業績が続いており、今後のランキング推移には注目だ。

4位には住友林業とバンダイナムコホールディングスが上昇率4.9％で並んだ。住友林業は好調な財務が総合順位を押し上げた。インドネシアで地域住民に苗木を無償で配付し、育成した成木を市場価格で買い取る「社会林業」を、子会社を通じて展開し、地域の経済活性化と緑化に取り組んでいる。

バンダイナムコホールディングスは、CSR分野の取り組みが進展した。役員報酬には、グループマテリアリティに沿った脱炭素化の取り組み結果や従業員エンゲージメントなどの指標を反映させ、経営レベルで取り組みを推進する。プラスチック削減施策にも積極的で、プラスチック代替素材製品の開発や、ガンプラランナー・ガシャポンカプセル容器の材料削減・再資源化などに取り組む。

投資先や連携先の選定などにも

約20年続く「CSR企業ランキング」の上位企業は、すでに高いレベルで取り組みを進めている企業が多い。一方、投資先や連携先の選定などには、「これから伸びる」企業という視点も役立つ。本ランキングもそうした視点のひとつとして活用いただきたい。

1〜20位





掲載企業一覧

パーソルホールディングス／SMC／日産自動車／住友林業／バンダイナムコホールディングス稲畑産業／東急不動産ホールディングス／DMG森精機／SUBARU／セガサミーホールディングス／ファナック／日東電工／住友ベークライト／日本酸素ホールディングス／JVCケンウッド／日本航空／荏原／サンケン電気／J−POWER／浜松ホトニクス

（村山 颯志郎 ： 東洋経済『CSR企業総覧』編集長）