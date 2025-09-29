「ファンの我慢は限界」ついに首位陥落の欧州名門、また不発の日本人エースに地元メディアは懸念。指揮官は擁護も…
前田大然は９月27日、スコットランドリーグ第６節のハイバーニアン戦で右ウイングとして先発出場した。得点を生むには至らず、74分に途中交代。セルティックはゴールを奪えず、０−０で引き分けている。
セルティックはクラブによる補強、そしてチャンピオンズリーグ予選敗退にファンが不満を募らせている。ヨーロッパリーグでも開幕戦で１−１とドロー。そしてこの日は国内リーグ戦でも勝ち切れず、ハーツに２ポイント差の２位に転落した。
夏に移籍を願い出たものの認めらなかったと明かした前田も、批判や怒りの対象となっている。精彩を欠くパフォーマンスに、モチベーション低下を指摘する声も少なくない。
それでも、専門サイト『Celts Are Here』によると、ブレンダン・ロジャーズ監督は試合後、「我々は補強できなかった状況をマネジメントしようとしている。私はバランスを見いだそうとしていた」と話し、昨季に33ゴールを挙げたエースを擁護している。
「ダイゼンはよくやってくれたよ。裏に走ってくれた。ボールがないときに走り、うまくプレスをかけ、クロスに合わせてボックス内に入ってくれた。その点で彼はよくやったよ」
これを受け、Celts Are Hereは「ロジャーズのコメントは、たとえマエダのフィニッシュが批判されても、彼のプランにおいて重要な一員で変わらないとの考えを反映している。オフ・ザ・ボールの選手のクオリティやプレスをゴールと同じように評価していることを示しているのだ」と伝えた。
「だが、ファンとしては、我慢も限界になりつつあるかもしれない。マエダのエネルギーは称賛されている。だが、今のセルティックはリーグ戦でハーツを追っている状況だ。これまで以上にフィニッシュは重要となっている」
同メディアは「ロジャーズはデリケートな状況をマネジメントし、ゴールを要求される中で、移籍を阻まれたマエダのモチベーションを保つ必要とのバランスをとっている。選手の献身ぶりや仕事ぶりを指揮官がポジティブに見ていることは明白だ」と続けている。
「しかし、そういうクオリティを勝利につながる瞬間につなげなければいけないことも分かっているだろう。マエダに対する注目は高まっていくばかりのはず。ロジャーズは彼の努力に満足しているかもしれない。だが、彼もサポーターも、すぐにゴールがついてくることを願っているだろう」
もちろん、誰よりも前田自身が、ゴールやアシストでチームの得点に貢献したいと望んでいるに違いない。夏の経緯もあり、難しいシーズン序盤なのは明白だ。少しでも早く、困難を乗り越えられることに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
