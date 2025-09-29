2・5次元の男性6人組アイドル「いれいす」が27、28の両日、Kアリーナ横浜で夏の全国ツアー「えびばでぃ―祭―FESTIVAL！！」の神奈川公演を行った。ツアーの締めくくりとなる2日間で計約3万人を動員し、夏の終わりにファンと最高の思い出を刻んだ。

ステージにはやぐらが組まれ、ちょうちんがつるされるなど、会場は夏祭り一色。メンバーカラーの法被風衣装で登場した6人は、ファンとの掛け合いが特徴的な「いれサマ！！！！！！！」でライブをスタートさせ、会場を埋め尽くす6色のペンライトを揺らした。リーダーのないこは「夏の最後にふさわしいぶち上げライブに！」と叫び、初兎（しょう）も「一緒にデッカい花火をぶち上げよう！」と呼応。会場の熱気を一気に引き上げた。

普段はイラストの姿で活動するが、ライブでは顔出しでパフォーマンスする6人。アンコールでは客席を練り歩き、公演後にはハイタッチ会を実施するなど、ファンとの距離も縮めた。2次元と3次元でそれぞれの楽しみ方ができるのが彼らの魅力だ。

最新アルバム「放課後アーカイブ」の収録曲「Stay High！！」やTikTokで話題になった「ぜったいてきしんじゃ！」など全27曲を披露。「りうら×―hotoke―×初兎」、「ないこ×If×悠佑」によるユニット曲でもそれぞれの個性を輝かせた。

今回のツアーは5都市10公演で、グループ最大規模となる約9万人を動員。来月9日に結成5周年を迎え、当日にオンラインライブを開催することを発表。ないこは「笑顔を持って帰って、明日からも強く生きましょう！」と呼びかけ、それぞれ感謝の言葉を伝えた。「東京ドーム連れていくんでよろしく！」と悠佑。大きな目標に向けて、ファンとともに走り続けていく。 （高原 俊太）

≪公式5周年新聞 母娘で笑顔≫

会場ではスポニチが製作した「いれいす 結成5周年公式アニバーサリー新聞」を販売した。メンバーの監修のもと、独占インタビューをはじめ、ファンへの誓い、メンバーと振り返る特別年表などを掲載。東京都八王子市の吾妻博子さんと燕さんの母娘は購入した新聞を広げて笑顔＝写真。燕さんは「歌い手として個性豊かで歌声がとてもいい」とメロメロ。博子さんは、燕さんの付き添いで一緒に行った日本武道館でのライブからハマり「ライブでは顔出しでやっているところが魅力的」と語った。