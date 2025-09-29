俳優の山崎賢人（31）、上白石萌音（27）、西島秀俊（54）、坂口憲二（49）が、きょう29日から全国で順次放送されるサントリー生ビールの新CM「MYサン生缶」編に出演する。

購入したレシートをアップロードして応募すると、好きな似顔絵と名前が入ったオリジナル缶がもらえる「絶対もらえる！！！MYサン生缶キャンペーン」を同日から実施。

新CMはこのキャンペーン開始を訴求する内容となっており、坂口率いる混声合唱団が披露する「♪MONE」、「♪KENTO」、「♪HIDETOSHI」、「缶！！！」のリズムに乗せて商品を飲む上白石、山崎、西島が登場する。飲み終わりの3人の顔が順番に似顔絵（イラスト）に切り替わり、その絵が缶にデザインされていくというストーリーが印象的だ。

「絶対もらえる！！！MYサン生缶！」というナレーションとともに、自分のイラストがデザインされた缶で仲良く乾杯する3人。最後は、坂口が缶を掲げて「缶！！！」とうらやましそうに叫ぶカットで締めくくられる。

撮影について、山崎は「皆の顔と名前を音楽に乗せて流していく感じがかわいいなと思った。3人で乾杯させてもらって楽しかった」と振り返った。