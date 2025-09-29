【月刊中村俊輔9月号】日本代表も含め年々減少傾向にある直接FKによる得点。かつて名手として世界に名をとどろかせた横浜FCの中村俊輔コーチ（47）が、自身もお手本にしたレジェンドの共通点などにも触れ、その要因に鋭く迫った。 （取材・構成 垣内 一之）

「今はデザインされたセットプレーが多い。一度ファーに蹴って中に折り返すとか、ショートでアーリークロスとか。そもそも（直接FKを狙える）ゴール前でのファウルは減ってるよね」

俊輔氏も直接FKによる得点が減少傾向にあることは実感していたという。実際、世界最高峰のプレミアリーグでは19〜20年の26から、23〜24年には11まで激減。森保ジャパンも約7年でわずか3点（原口2、相馬1）と寂しい数字だ。

では要因は何か。「戦術が進化して、選手は各ポジションに合ったキックやクロスが求められる。サイドからの攻撃が増えた分、（受け手が倒されたらFKになる）スルーパスも減ったと思う。そういう流れの中で、FKに特化したトレーニングをしなくなっていると思う。今は個人練習の優先順位もポジショニングとか、ターンなどが先に来る。自分はFKの優先順位が高かったけど、今は自主トレも管理される時代だしね」

また、ファウルの基準やディフェンスの仕方も以前とは異なるようだ。「今は戦術的に無駄なファウルはいらなくなっている。あとはディフェンスの仕方、体の寄せ方、（ボールの）奪い方も変わってきている。昔は体をガッと入れて取らないと無理だったけど、今はキープしていたら、外側から（ボールを）つついてもファウルにならない。ボランチとかはボールへのアプローチの仕方が昔と全然違うよね」

ただ、キッカーが絶滅危機だということではないという。「レアル（マドリード）の練習映像で見ても、ビニシウスとかロドリゴとか、みんな蹴れる。FKシーンは減ったけど、実はキッカーはごろごろいると思う。今季リバプールのソボスライがアーセナル戦で決めたFKも、回転がかからない、足に勢いが伝わったいいボールだった。すくい上げて足に乗っかって、さらに衝撃がないと、ボールは伸びていかない。そういったボールを蹴れる人は少なくなったけどね」

マラドーナ、バッジオ、ゾラ、ベッカム――。かつての名手には共通点があったという。「背がそんなに高くないから、重心が低くて、恥骨、骨盤あたりが起点になる。蹴り方はザ・フリーキッカーだったよね。ベッカムは足が長いし、背もまあまあ高いけど、蹴る時って、大股になる。横か斜め後ろに倒れていたでしょ？みんなキックが安定していたから、自分もマネしていたよね」。今後、彼らに継ぐ名手は現れるのか。日本代表でも出現が期待される。