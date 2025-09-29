景気回復を反映し、地価の上昇は地方でも定着しつつある。

一方で、東京都心部のマンション価格は１億円以上にもなることが常態化し、過熱感もみられる。警戒が必要だ。

国土交通省が発表した７月１日時点の基準地価は、全用途の全国平均が前年比で１・５％上昇した。２０２２年から４年連続のプラスで、上昇幅は３４年ぶりの大きさだった。住宅地は１・０％伸び、商業地も２・８％上がった。

大都市圏を中心にマンション需要が堅調だ。訪日客増加によるホテル向け需要なども強かった。

日本経済は物価も賃金も上がる経済へ転換しようとする途上にある。それに伴い、地価も緩やかに上がっていくのが望ましい。

地方でも地価の上昇が定着しつつあるのは、景気回復の恩恵の広がりを示すものであろう。保有資産の価値向上を通じ、企業や家庭の心理が改善すれば経済の好循環につながることが期待される。

工場の進出も地価を押し上げている。次世代半導体の国産化を目指すラピダスの工場がある北海道千歳市では、商業地の上昇率が全国１〜３位となる地点があった。国内投資が地方経済を活性化させる起爆剤となることは鮮明だ。

ただし、一部に過熱感もみえることは気がかりだ。

東京２３区では住宅地の上昇率が８・３％となり、全国で突出して高い水準となった。

今年上半期に販売された新築マンションの平均価格は、前年同期比で２０・４％も上昇し、１億３０６４万円だった。中古価格も８月まで４か月連続で１億円以上だ。これでは高嶺（たかね）の花である。

都心部には富裕層しか住めなくなる、との不満の声も聞かれる。一般国民の手が届かない水準にまでマンション価格が上昇する現状は、健全とは言えまい。

住宅ローンの負担が増せば、家計を圧迫し、物価も賃金も上がる成長型経済の実現に水を差すことにもなりかねない。

価格高騰の理由としては、地価の上昇だけでなく、建設コストの増加、富裕層や外国人による転売、投資目的での購入、などが指摘されている。居住実態がない事例などもあるという。

国土交通省は、登記情報を活用して不動産取引の実態調査を進めている。地価の動向や投機の実態などについて調査を尽くし、過大な住宅価格の抑制策についての検討を急ぐことが求められる。

行き過ぎた投機的な動きへの監視も強化していくべきだ。