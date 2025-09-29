東アジアで軍事的な緊張が高まる中、あらゆる選択肢を排除せず、防衛力強化の方策を探るよう求めた提言と言える。

政府は課題を整理し、新たな安全保障政策の議論に生かさなければならない。

防衛省の有識者会議が、防衛力強化に関する提言をまとめた。

政府が２０２２年に決定した計画では、２３〜２７年度の防衛費の総額が４３兆円となっている。提言は、急速に変化する国際情勢を踏まえ、従来の計画をより発展させるよう提案したのが特徴だ。

中国は、核弾頭を搭載できる大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）や、潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）などを核戦力の柱として増強している。ロシアと北朝鮮の軍事協力も警戒を怠れない。

有識者会議が中朝露の連携について、日本が防衛力強化を決めた２２年当時の状況とは「次元が異なる」と強調したことは妥当だ。

会議が防衛力強化策の一つとして提示したのが、「次世代の動力」を使った潜水艦の導入だ。原子力潜水艦が念頭にあるという。

海上自衛隊が保有する２２隻の潜水艦は、ディーゼルエンジンを主な動力としているため、空気を取り込む必要があり、潜航時間や機動性に限界がある。原潜はそうしたデメリットを解消できる。

ただ、導入のハードルは高い。原子力基本法は原子力の利用を「平和目的」に限っているため、政府は、現行の法制度では「原潜保有は難しい」という立場だ。

しかし、中露が日本周辺で原潜を常時運用している状況下で、従来通りの見解で対応できるのか。抑止力を高めるため、法改正も含めて保有を検討してはどうか。

また、継戦能力を高めるには、国内で装備品を生産、調達できる体制を整えることが重要だ。

有識者会議は、国営の工廠（こうしょう）（工場）設置も提起した。国が弾薬などの製造設備を整え、それを拠点として中小企業などに防衛事業への参入を促す狙いがある。

提言はこのほか、装備品の輸出要件の緩和も検討するよう求めた。現在は原則として救難や輸送、監視など「５類型」に該当しなければ、装備品を輸出できない。

戦闘機などの開発費は高額になりがちなため、国際共同開発となる例が増えている。完成後、第三国に輸出するケースも多い。

そうした状況で日本だけが輸出に制約をかけていたら、技術力を提供する一方となってしまう。輸出拡大を経済成長につなげる、といった発想も必要だろう。