¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö£²Ç¯Ï¢Â³¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¡×¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¸Æü¤Î¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤¬À®ÅÄÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¡¢£²²óÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££±£°·î£±£³ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÇÆ¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¤¬Àµ¼°·èÄê¡£¤½¤ó¤Ê²¦¼Ô¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¤Ø¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Î¼¹¤è¤¦¤Ê¥Ò¥¶¹¶¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ÎÌµË¡²ðÆþ¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥¶¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¹ö¤ÎÃÇÆ¬Âæ¤ò¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ç·Þ·â¤·¤Æ·ÁÀªµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤ÏÂÇ·âÀï¤òÀ©¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥¤¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç·ãÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤ÏÎ¾¹ñ·èÀï¤ÇÃÝ²¼¤È¤Î£Ö£³Àï¤¬³ÎÄê¡£ÍâÇ¯£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿£Ç£±ÇÆ¼Ô¤ÎÇ¯Æâ£É£×£Ç£ÐÄ©Àï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙÇÆ¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¤¬ºî¤Ã¤¿Î®¤ì¤À¡£ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤â£Ç£±ÇÆ¼Ô¤¬Áá´üÄ©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ç½©¤ÎÂç²ñ¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ç£±¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë·èÄêÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡Ê£²Àï¤·¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¡Ë¡£¤À¤«¤é£É£×£Ç£Ð¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Î»î¹ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÃÝ²¼¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë£±¡¦£´¥É¡¼¥à¥á¥¤¥ó¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÏÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÈÏÃÂê¤¬ËÉÙ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡¢¼«¿È¤¬²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÆ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëà°ÕµÁá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Âç¥¹¥¿¡¼¤Î°úÂà¤È¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î¶ÉÌÌ¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï»ä¤¬²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é£²¿Í¤Ï²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤«¤é¤À¡£¤À¤¬²¶¤Ïà¸½ºßá¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²½¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å£±£°Ç¯´Ö¡¢¼¡À¤Âå¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥É¡¼¥à¤Ç²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï£°£²Ç¯¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×°ÊÍè¡¢£²£²Ç¯¤Ö¤ê»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¶È³¦¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥Î¥¢¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÎÈ¯¸À¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¤âÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¤ÎÁá¤¤à£Í£Ö£ÐÏÀÁèá¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤â¤·¤Þ¤¿²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤¬°ìÈÖ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤±¤É¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¥Î¥¢¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¤È¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤¹¤´¤¯ÍÎÏ¤À¤È»×¤¦¡£°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤ËÇ¯Æâ¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÊÝ»ý¤ò·Ç¤²¤ë¡£À¤³¦°ì¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡£