¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê Ä«ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤ÇÉüµ¢¡¡à¶ì¶á¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤¿£²¿Í¤ÎÃËÀ¥¢¥Ê
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊüÁ÷Á´Æü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¥Õ¥¸¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÇÅö»ö¼Ô¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤¬£²£°£²£³Ç¯£¶·î¤ËÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿½÷À£Á¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ì¿´¡£¥Õ¥¸¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤é¡Ö¥µ¥ó¡½¡½¡×¤ò£²£°£²£µÇ¯½Õ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½àÈ÷¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ïº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ËÃæµï»á¤ÎÌäÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¤ò°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËËÜ¿Í¤â¿´¤òÄË¤á¡Ö¥µ¥ó¡½¡½¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç£³·î£³£±ÆüÊüÁ÷¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¼Ò°÷¤ÎÏÃ¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯£±·î¤´¤í¤«¤éÂÎÄ´¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢£Á¤µ¤ó¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÂÐ±þ¤·¡¢²¿¤é¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶É¤Ç¤ÏºÇ¸Å»²¤Î»°ÂðÀµ¼£¡Ê£¶£²¡Ë¡¢·ÚÉô¿¿°ì¡Ê£¶£²¡Ë¤ÎÎ¾¥¢¥Ê¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤«¤Ð¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ë»°Âð¤µ¤ó¡¢·ÚÉô¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÁ°½Ð¼Ò°÷¡Ë
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï£··îÊüÁ÷¤Î¸¡¾ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡££Á¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸å²ù¤È¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö£··î¤ÎÁÈ¿¥²þÊÔ¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶É¤Ëà³Ê¾å¤²á¤µ¤ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼ÉôÄ¹¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶É¼¡Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ø¼¨¤Ç¡Ø¾º¿Ê¡Ù¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤â¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ïº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ÎÂÐ±þ¤òÄÉÇ§¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¼Ò°÷¡Ë
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ïº£²ó¤Î½Ð±é¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éàÈ¾Ç¯ÃÙ¤ìá¤Ç½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊüÁ÷»þ´Ö¤Î¸áÁ°£¸»þÂæ¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡£Æ±»þ´ÖÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡×¤Ë£±£¹£¹£¹¡Á£²£°£°£¹Ç¯¤Î£±£°Ç¯´Ö¡¢½Ð±é¡££Í£Ã¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¸Î¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤Î¿É¸ý¥È¡¼¥¯¤È¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¡¢ÎäÀÅ¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ïº£·î£±£²Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¡½¡½¡×¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÈ¯¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤Èà³®Àûá¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¡Ö£µ£°Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Î»ëÅÀ¤ò²²¤»¤º¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¡½¡½¡×¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£