¡Ú£Æ£±¡Û¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ª¥³¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëàÎø¿Íá¤ËµÓ¸÷¡¡¥ß¥¹¥³¡¼¥È¥À¥¸¥å¡¼¥ë¤Î°å³ØÀ¸¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¡×
¡¡£Æ£±¥Ï¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ª¥³¥ó¤ÎÎø¿Í¥Õ¥é¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ë¥é¤µ¤ó¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Ï¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¥³¥ó¤ÏÄ¾¶á¤Î¥ì¡¼¥¹¤³¤½¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè£²Àï¤ÎÃæ¹ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç£µ°ÌÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ª¥³¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ë¥é¤µ¤ó¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥í¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥ª¥³¥ó¤ÎÎø¿Í¥Õ¥é¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ë¥é¤¬£Æ£±³¦¤ÎÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ë¥é¤Ï¡¢£Æ£±¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÇµÞÂ®¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î°å³ØÀ¸¤Ç¡¢¥ß¥¹¥³¡¼¥È¥À¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¸å¥Æ¥¹¥È¤Ç¥ª¥³¥ó¤È½é¤á¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¸½¤ì¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Èà½÷¤Ï¥â¥Ê¥³¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ÊÁ°¤Ï£Æ£±³¦·¨¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý²Ã¡£¡Ö£Æ£±¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¥à¡¦¥¤¥ë¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥ª¥³¥ó¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ð¥ë¥é¤¬¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥é¤µ¤ó¤ÎàÄ¶¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯á¤Ö¤ê¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢³ØÌä¡¢¤½¤·¤Æ£Æ£±³¦¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Í»¹ç¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ë¾ï¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£Æ£±³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ê¡¢¥Ð¥ë¥é¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¸å²¡¤·¤Ë¥ª¥³¥ó¤¬Ê³Æ®¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£